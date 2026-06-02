«Пари НН» расстался с тремя футболистами после вылета из РПЛ. Фото: "Пари НН"

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о расставании с тремя игроками, которые выступали за команду на правах аренды. Нападающий Олакунле Олусегун, полузащитник Егор Смелов и защитник Алекс Сарфо покидают нижегородцев по в связи с завершением срока аренды и возвращаются в свои клубы – «Краснодар», «Динамо» (Москва) и «Арис» соответственно.

Олусегун провёл в составе «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Смелов сыграл 17 встреч и дважды ассистировал партнёрам. Сарфо выходил на поле 14 раз. Клуб поблагодарил футболистов за проделанную работу.

Напомним, что в последнем туре чемпионата России «Пари НН» сыграл вничью с казанским «Рубином», но это не помогло команде подняться выше 15-го места в турнирной таблице. По итогам сезона нижегородский клуб покинул Премьер-лигу вместе с «Сочи». Пока дальнейшая судьба клуба решается.