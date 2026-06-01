Команда «Россети Центр и Приволжье» заняла второе место во Всероссийских соревнованиях по техническому диагностированию основного оборудования.

В Оренбурге завершились Всероссийские соревнования профессионального мастерства персонала по техническому диагностированию основного оборудования Группы «Россети». Команда «Россети Центр и Приволжье» в составе специалистов филиала «Нижновэнерго» заняла второе место в общекомандном зачете.

Всего в конкурсе участвовали 14 команд Группы «Россети». Участникам предстояло продемонстрировать теоретические знания и практические навыки работы с оборудованием:

-силовым трансформатором 110 кВ

- высоковольтным вводом 110 кВ,

-кабельной линией электропередачи 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

-заземляющим устройством подстанции 110 кВ.

По итогам конкурсных испытаний Дмитрий Трастенок признан лучшим производителем работ, Александр Набатов — лучшим электромонтером. Оба специалиста представляют Уренский район электрических сетей филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».