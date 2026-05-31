Опубликовано видео с выступления Доры на «Столице закатов» в Нижнем Новгороде

Опубликовано видео с выступления Доры на открытии «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Опубликовано видео с концерта певицы Доры, который прошел 31 мая в рамках фестиваля «Столица закатов» (16+). Певица выступила на сцене "Ракушка" в Александровском саду.

На кадрах видно, как сотни нижегородцев и гостей города собрались у сцены, чтобы подпеть любимым хитам. В программу выступления вошли главные композиции артистки, включая «Дора дура» и «Втюрилась».

Певица Дора выступила в Нижнем Новгороде на "Столице Закатов"

Напомним, фестиваль будет радовать гостей до конца лета. По выходным на Нижне-Волжской набережной продолжатся концерты, симфонические вечера и «Соло на закате». Завершится сезон 30 августа выступлением секретного хедлайнера.