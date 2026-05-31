Концерт певицы Доры открыл фестиваль «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В последние выходные весны в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль «Столица Закатов» (16+). Первые мероприятия прошли в пятницу и субботу. Главное же событие - концерт исполнительницы Доры (18+) - состоялось в воскресенье, 31 мая. Она спела свои главные хиты «Дора дура» и «Втюрилась».

Выступление по традиции проходило на сцене «Ракушка» в Александровском саду. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, к вечеру тучи рассеялись. На площадке собрались сотни нижегородцев, чтобы послушать любимые песни и потанцевать под зажигательные хиты.

Исполнительница спела свои главные хиты и новые композиции. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

«Столица Закатов» будет идти в Нижнем Новгороде до конца лета. На сцене Александровского сада каждые выходные будут проходить концерты любимых исполнителей – Markul (16+), Dan Barnett (12+), Beautiful Boys (12+). Также ожидаются выступления симфонических оркестров (0+). В этом году их тематика – симфонические странствия. Завораживающая музыка перенесет слушателей в Скандинавию, Италию, Испанию, а также по городам России.

Кроме того, нижегородцев и гостей города ожидает полюбившееся многим «Соло на закате» (6+). Нижне-Волжская набережная и Смотровая площадка рядом с верхней станцией фуникулера в Кремле в летние выходные станут центром притяжения любителей музыки. Под открытым небом выступят музыканты, кавер-группы, вокалисты. С импровизированной сцены будут звучать саксофоны, гитары, скрипки и любимые песни.

Еще одной частью столицы закатов является фестиваль «Гастро Рождественская». В каждую летнюю субботу на этой улице соберутся все гурманы города. Кафе, бары и рестораны откроют веранды и предложат необычные вкусовые сочетания. Сопровождать мероприятие будет зажигательный диджей.

Завершится «Столица Закатов» 30 августа. В этот день ожидается выступление секретного артиста, имя которого организаторы раскроют позже.