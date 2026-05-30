Нижегородский областной суд возобновит работу с 1 июня после атаки БПЛА. Фото: nnoblsud.ru

Нижегородский областной суд, работа которого была временно приостановлена после атаки беспилотников, с 1 июня вернется к штатному режиму. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В официальном сообщении отмечается, что уже с понедельника суд возобновляет деятельность в полном объеме. Ранее все запланированные заседания были перенесены из-за повреждений, которые здание получило в результате падения обломков БПЛА.

Напомним, инцидент произошел 28 мая. В тот день силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на территории Нижегородской области. Обломки одного из сбитых дронов упали на здание Нижегородского областного суда и повредили кровлю.

После происшествия работу учреждения временно остановили, а участников судебных процессов предупредили о переносе слушаний. На объекте были организованы восстановительные работы и обследование поврежденных конструкций.