НовостиПолитика28 мая 2026 7:42

Нижегородский областной суд приостановил работу после атаки БПЛА

Обломки дрона повредили кровлю здания
Екатерина МАРКЕЛОВА
Нижегородский областной суд приостановил работу после атаки БПЛА.

Обломки БПЛА упали на Нижегородский областной суд 28 мая. В связи с этим учреждение приостановило работу, а все запланированные заседания были перенесены. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 28 мая силы ПВО сбили несколько беспилотников над Нижегородской областью. По всей России минувшей ночью было уничтожено 62 дрона.

Обломки одного из беспилотников попали в здание Нижегородского областного суда, повредив кровлю. В настоящее время на месте работают специалисты, на объекте ведутся восстановительные работы, а сам суд пока не проводит заседания. Участникам процессов дополнительно сообщат новые даты проведения слушаний.