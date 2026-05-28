Нижегородский областной суд приостановил работу после атаки БПЛА.

Обломки БПЛА упали на Нижегородский областной суд 28 мая. В связи с этим учреждение приостановило работу, а все запланированные заседания были перенесены. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 28 мая силы ПВО сбили несколько беспилотников над Нижегородской областью. По всей России минувшей ночью было уничтожено 62 дрона.

Обломки одного из беспилотников попали в здание Нижегородского областного суда, повредив кровлю. В настоящее время на месте работают специалисты, на объекте ведутся восстановительные работы, а сам суд пока не проводит заседания. Участникам процессов дополнительно сообщат новые даты проведения слушаний.