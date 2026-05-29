Михаил Клинков выступил с отчетом перед депутатами Думы Дзержинска. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Глава Дзержинска Михаил Клинков отчитался о проделанной работе в 2025 году. В зале присутствовали 210 человек: депутаты городской Думы, представители силовых структур, ветераны СВО, руководители промышленных предприятий, образовательных организаций и учреждений здравоохранения, члены Общественной палаты, представители общественных организаций, конфессий и диаспор. Об этом Михаил Клинков рассказал в своих социальных сетях.

Трансляцию прямого эфира посмотрели около 11 тысяч человек. Считаю для себя очень важным сверить предложения по развитию города с таким представительным составом городской общественности.

- Во время доклада доложил о проделанной работе по всем направлениям: состояние бюджета, экономика, промышленность, реализация национальных проектов, ремонт и строительство дорог, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, образование и молодежная политика, культура, спорт, участие города в поддержке участников СВО и членов их семей, обеспечение безопасности жителей города Дзержинска. Работа над каждым из направлений велась с учетом потребностей жителей и стратегических целей развития города, - рассказал глава Дзержинска.

27 мая 2026 года отчет был единогласно принят депутатами Думы Дзержинска.

- Мы вместе работаем над выполнением задач по развитию города и обеспечением его жизнедеятельности, - подчеркнул Михаил Клинков. - Развитие города — результат объединения многих сил. Вместе мы идем вперед и ставим перед собой новые задачи. Благодарю депутатский корпус, руководителей предприятий, организаций, представителей областного правительства и общественных организаций за совместную работу.

По окончании мероприятия глава города вручил дзержинцам вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое развитие Дзержинска.