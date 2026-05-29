Глеб Никитин предложил нижегородцам вступить в отряд «БАРС-НН»

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев встать на защиту неба и вступить в отряд «БАРС-НН». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
– Приглашаем вступить в отряд «БАРС-НН», это даст возможность лично способствовать защите родного региона. Граждане, добровольно вступившие в резерв, выполняют свои обязанности строго в пределах Нижегородской области, – сказал Глеб Никитин.
Добровольцы, решившие вступить в отряд, пройдут комплексную подготовку под руководством опытных инструкторов. Они освоят огневые навыки, тактическое мастерство, инженерное дело и основы военной медицины, а также изучат принципы радиоэлектронной борьбы и организации связи.
Губернатор также подчеркнул, что в рядах мобилизационного резерва приветствуются граждане с боевым опытом.
Напомним, по данным на конец 2025 года, в Нижегородской области трудоустроены 71% всех вернувшихся с СВО бойцов.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!