Глеб Никитин предложил нижегородцам вступить в отряд «БАРС-НН»

Глеб Никитин призвал нижегородцев вступить в отряд «БАРС-НН»

Губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев встать на защиту неба и вступить в отряд «БАРС-НН». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Приглашаем вступить в отряд «БАРС-НН», это даст возможность лично способствовать защите родного региона. Граждане, добровольно вступившие в резерв, выполняют свои обязанности строго в пределах Нижегородской области, – сказал Глеб Никитин.

Добровольцы, решившие вступить в отряд, пройдут комплексную подготовку под руководством опытных инструкторов. Они освоят огневые навыки, тактическое мастерство, инженерное дело и основы военной медицины, а также изучат принципы радиоэлектронной борьбы и организации связи.

Губернатор также подчеркнул, что в рядах мобилизационного резерва приветствуются граждане с боевым опытом.

Напомним, по данным на конец 2025 года, в Нижегородской области трудоустроены 71% всех вернувшихся с СВО бойцов.

