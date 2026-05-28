В Нижегородской области трудоустроили 71% вернувшихся с СВО бойцов.

По данным на конец 2025 года, в Нижегородской области трудоустроены 71% всех вернувшихся с СВО бойцов. Об этом в своем ежегодном отчете перед депутатами сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Работа с участниками СВО начинается ещё до момента демобилизации, с полного информирования обо всех возможностях: это приоритетное право на медицинскую помощь, образование, переобучение, повышение квалификации, - отметил глава региона.

Одним из важнейших вопросов является обеспечение рабочими местами ветеранов СВО.

- Участников с инвалидностью трудоустраиваем через проектный инклюзивный офис, созданный на базе Фонда «Защитники Отечества». Реализуем региональный проект «Создай свою карьеру», в рамках которого трудоустроено порядка ста человек. Еще 140 человек приняли участие в проекте «Свое дело». Есть примеры встраивания вчерашних бойцов в управление местными органами власти – например, мэром Заволжья в феврале 2026 года стал выпускник программы «Герои. Нижегородская область» Андрей Куприянов.

По словам губернатора, расходы регионального бюджета с момента начала СВО составили 47,5 миллиардов рублей. Эти средства пошли на выплаты военным, социальные контракты, отправку гуманитарных грузов через Координационный центр Дома Народного Единства. Также регион продолжает оказывать помощь городам-побратимам ДНР – Харцызску, Иловайску и Мангушскому муниципальному округу.