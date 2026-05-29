Нижегородцам начали приходить оповещения об угрозе атаки БПЛА. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцам начали приходить смс-уведомления об угрозе атаки бепилотников. Первые сообщения пришли в ночь на 29 мая.

‎- Внимание! На территории Ниж.обл. введён режим Беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие, - говорится в сообщении. Также приходит уведомление об отбое с напоминанием не подходить к обломкам.

‎Однако не все мобильные операторы пока предупреждают своих абонентов, но, вероятно, это дело времени.

В других регионах, даже соседних с Нижегородской областью , СМС-оповещения о беспилотной и ракетной опасностях приходят жителям уже давно. Нижегородцев же не предупреждали, чтобы "не будоражить население" - так объяснял решение властей начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков.

В последнее время атаки беспилотников на Нижегородскую область стали все более масштабными. Накануне обломками сбитого БПЛА было повреждено здание областного суда в центре Нижнего Новгорода.