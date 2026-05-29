Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 мая 2026 6:38

Нижегородцам начали приходить оповещения об угрозе атаки БПЛА

Предупреждение поступает абонентам по смс
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородцам начали приходить оповещения об угрозе атаки БПЛА.

Нижегородцам начали приходить оповещения об угрозе атаки БПЛА.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцам начали приходить смс-уведомления об угрозе атаки бепилотников. Первые сообщения пришли в ночь на 29 мая.

‎- Внимание! На территории Ниж.обл. введён режим Беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие, - говорится в сообщении. Также приходит уведомление об отбое с напоминанием не подходить к обломкам.

‎Однако не все мобильные операторы пока предупреждают своих абонентов, но, вероятно, это дело времени.

В других регионах, даже соседних с Нижегородской областью , СМС-оповещения о беспилотной и ракетной опасностях приходят жителям уже давно. Нижегородцев же не предупреждали, чтобы "не будоражить население" - так объяснял решение властей начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков.

В последнее время атаки беспилотников на Нижегородскую область стали все более масштабными. Накануне обломками сбитого БПЛА было повреждено здание областного суда в центре Нижнего Новгорода.