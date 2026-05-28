Энергетики нижегородского филиала «Россети Центр и Приволжье» выявили почти 38 000 незаконных подвесов ВОЛС на ЛЭП

Фото пресс-служба ПАО "Россети Центр" - "Нижновэнерго", Екатерина Мазина

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» проводят системную работу по профилактике и выявлению незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) интернет-провайдеров на опорах линий электропередачи (ЛЭП). С начала 2026 года нижегородские энергетики выявили в регионе 37 903 незаконных подвеса.

Несанкционированный монтаж ВОЛС создает серьезные риски: приводит к перерывам электроснабжения потребителей и угрожает жизни и здоровью самих нарушителей. Такие противоправные действия существенно осложняют проведение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. Кроме того, дополнительные элементы увеличивают механическую нагрузку на опоры, что может стать причиной их повреждения.

«Нижновэнерго» предпринял необходимые меры для установления собственников ВОЛС, незаконно размещенных на опорах филиала. В частности, были направлены уведомления всем действующим операторам связи в Нижегородской области, которые могли являться владельцами незаконного оборудования. Работы по демонтажу бесхозных ВОЛС ведутся непрерывно.

Электросетевая компания призывает провайдеров перед проведением работ по установке своего оборудования в обязательном порядке согласовывать эти действия с энергетиками. Для законного размещения интернет-кабеля на опорах линий электропередачи оператору связи необходимо заключить договор, получить технические условия и пройти инструктаж по технике безопасности. Подать официальную заявку на размещение ВОЛС и объектов связи с использованием инфраструктуры энергокомпании можно на сайте АО «Россети Цифра»: https://rosseti.digital

О случаях самовольного размещения кабелей связи на опорах линий электропередачи жители региона могут сообщить по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.