ВТБ: каждый третий житель ПФО хочет получать зарплату раз в неделю

Около трети работающих жителей ПФО хотели бы получать заработную плату еженедельно, тогда как фактически большинство работодателей выплачивают деньги дважды в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, проведенного в преддверии ПМЭФ-2026. Согласно результатам исследования*, более половины жителей ПФО получают зарплату два раза в месяц, 17% – раз в месяц. Еженедельно выплаты получают только 5% респондентов, ежедневно – 1%. Однако, как показал опрос ВТБ, многие хотели бы получать зарплату чаще, чем сейчас. Около трети респондентов – раз в неделю, 8% – ежедневно, 4% – по факту выполненных работ. Основной причиной желания получать фактически заработанные средства с большей частотой жители ПФО назвали лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. Около половины опрошенных банком также отметили, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе. «Запрос россиян на более частую выплату зарплаты – это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты – в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Исследование проводилось в мае и охватило 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет по всей России в городах с населением от 100 тыс. человек.

Фото: Предоставлено ВТБ