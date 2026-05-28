Более 24 тысяч работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребенком

В Нижегородской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 24 417 работающих граждан. Оно выплачивается одному из членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по Нижегородской области.

Размер пособия для работающего нижегородца, ушедшего в отпуск по уходу за ребенком, составляет в 2026 году от 10 837 рублей до 83 021,18 рублей ежемесячно. Сумма выплаты составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года работы.

В случае рождения двойни получать пособия могут разные члены семьи, например, за одним ребенком ухаживает мама, а за другим – папа. При этом в случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется, но не может быть меньше суммы двух размеров минимального пособия и превышать 100% среднего заработка.

Ранее сообщалось о том, что власти Нижнего Новгорода сократят расходы на проведение городских праздников. Как заявил мэр Юрий Шалабаев, приоритетом при корректировке бюджета остаётся выполнение социальных обязательств, поэтому в текущих экономических условиях власти внимательно расставляют приоритеты и контролируют каждое новое расходное обязательство.

