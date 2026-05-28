НовостиОбщество28 мая 2026 7:11

Более 24 тысяч работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребенком

Пособие выплачивается, пока ребенку не исполнится полтора года
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Более 24 тысяч работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

В Нижегородской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 24 417 работающих граждан. Оно выплачивается одному из членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по Нижегородской области.

Размер пособия для работающего нижегородца, ушедшего в отпуск по уходу за ребенком, составляет в 2026 году от 10 837 рублей до 83 021,18 рублей ежемесячно. Сумма выплаты составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года работы.

В случае рождения двойни получать пособия могут разные члены семьи, например, за одним ребенком ухаживает мама, а за другим – папа. При этом в случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется, но не может быть меньше суммы двух размеров минимального пособия и превышать 100% среднего заработка.

Ранее сообщалось о том, что власти Нижнего Новгорода сократят расходы на проведение городских праздников. Как заявил мэр Юрий Шалабаев, приоритетом при корректировке бюджета остаётся выполнение социальных обязательств, поэтому в текущих экономических условиях власти внимательно расставляют приоритеты и контролируют каждое новое расходное обязательство.

