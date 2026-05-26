В МИД РФ прокомментировали атаки БПЛА на Нижегородскую область.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские войска увеличили количество ударов по регионам, значительно удалённым от линии боевого соприкосновения. В их числе Нижегородская область, Татарстан и Мордовия, сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный доклад дипломата.

По словам Мирошника, противники в последнее время стали наносить удары всё дальше от зоны проведения спецоперации. Этот факт, как отметил посол, подтверждается атаками в целом ряде российских регионов.

- Увеличение числа ударов по гражданским объектам отмечено не только вдоль линии боевого соприкосновения, но также затронуло не менее 23 субъектов России, значительно удалённых от зоны СВО, включая Татарстан, Нижегородскую область и Мордовию. Пострадали от ударов украинских нацистов также жители Самарской области, Ставрополья и Ростова-на-Дону, — говорится в докладе.

Посол добавил, что наибольшее число пострадавших гражданских лиц зафиксировано в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях, а также в ДНР. По его данным, в указанных регионах гражданские объекты и население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским атакам со стороны вооружённых формирований Киева.