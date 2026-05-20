30 беспилотников сбили над Нижегородской областью 20 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Хронология атаки БПЛА на Кстово Нижегородской области 20 мая 2026

Ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 украинских беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Работал в штабах на объектах, - сообщил губернатор.

По словам губернатора, сейчас специальные службы работают нал устранение последствий инцидента. Сейчас идет локализация возгорания.

Последствия атаки БПЛА на Кстово Нижегородской области 20 мая 2026

Как сообщили региональные власти, в результате атаки бспилотников никто не пострадал. Однако на данный момент беспилотная опасность в регионе сохраняется. По-прежнему работают ПВО. В связи с этим принято решение о переводе школьников в Кстовском районе на дистанционный формат обучения 20 мая 2026.

- В связи с повышенной угрозой атаки БПЛА сегодня переводим школьников Кстовского района на дистанционное обучение, - сообщи глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Также прошу по возможности не отправлять детей в детские сады. Если её нет, то в садах будет организована работа дежурных групп.

По данным Минобороны России, всего над российскими регионами этой ночью было сбито 273 украинских беспилотника самолетного типа.

- В период с 20:00 19 мая до 7:00 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотника, - говорится в сообщении Минобороны.

БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан. Также были сбиты беспилотники над Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.