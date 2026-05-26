Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 13:12

Более 11 млн пассажиров перевезли поезда Горьковской железной дороги

Поезда соединяют 15 субъектов страны
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Более 11 млн пассажиров перевезли поезда Горьковской железной дороги.

Более 11 млн пассажиров перевезли поезда Горьковской железной дороги.

Фото: Михаил ГУСЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 11 млн пассажиров перевезли поезда Горьковской железной дороги с января по апрель 2026 года. Об этом стало известно во время железнодорожной конференции «PRO//Движение. Год пассажира», на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Горьковская железная дорога обслуживает 15 субъектов Российской Федерации, насчитывает 104 вокзала и 508 остановок. В прошлом году железнодорожные поезда перевезли почти 40 млн пассажиров. А за четыре месяца текущего года число пассажиров составило 11,7 млн, что на 0,8% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Напомним, двухэтажные скоростные поезда «Буревестник», соединяющие Нижний Новгород и Москву, перевезли за пять месяцев 650 тысяч пассажиров.