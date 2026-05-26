Более 11 млн пассажиров перевезли поезда Горьковской железной дороги. Фото: Михаил ГУСЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 11 млн пассажиров перевезли поезда Горьковской железной дороги с января по апрель 2026 года. Об этом стало известно во время железнодорожной конференции «PRO//Движение. Год пассажира», на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Горьковская железная дорога обслуживает 15 субъектов Российской Федерации, насчитывает 104 вокзала и 508 остановок. В прошлом году железнодорожные поезда перевезли почти 40 млн пассажиров. А за четыре месяца текущего года число пассажиров составило 11,7 млн, что на 0,8% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Напомним, двухэтажные скоростные поезда «Буревестник», соединяющие Нижний Новгород и Москву, перевезли за пять месяцев 650 тысяч пассажиров.