650 тысяч пассажиров перевезли нижегородские скоростные поезда «Буревестник».

Двухэтажные скоростные поезда «Буревестник», соединяющие Нижний Новгород и Москву, перевезли за пять месяцев 650 тысяч пассажиров. Об этом стало известно во время железнодорожной конференции «PRO//Движение. Год пассажира», на которой побывал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

– Благодаря буревестнику этот год мы встретили с профицитом мест у нас такого никогда не было на участке между Москвой и Нижним Новгородом, – сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. – Поезд хорош тем, что в основной его состав входят 10 вагонов, но в зависимости от потребности пассажиров мы можем увеличить их количество вплоть до 18 вагонов.

Напомним, пассажирские поезда «Буревестник» возобновили регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Москвой 3 декабря 2025 года.

Каждый поезд сформирован из современных двухэтажных вагонов, включая сидячие, купейные, СВ и вагон-бистро. За один рейс «Буревестник» может перевозить более 700 пассажиров.