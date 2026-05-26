В «Нижновэнерго» подвели итоги конкурса по охране труда за I квартал 2026 года

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» объявил результаты ежеквартального конкурса профессионального мастерства в области охраны труда. Соревнование охватило бригады и бригадные транспортные средства, задействованные в обслуживании электросетевого комплекса.

Цель мероприятия — закрепить культуру безопасного труда, минимизировать риски производственного травматизма и обеспечить безупречное выполнение технологических операций.

По итогам строгих проверок и оценок были названы лидеры в нескольких категориях.

В сегменте распределительных сетей наивысшего результата добилось подразделение Арзамасского РЭС, специалисты продемонстрировали стопроцентное соответствие требованиям охраны труда, набрав максимальные 200 баллов из 200 возможных.

Среди высоковольтных районов электрических сетей победу одержали энергетики Центрального ВРЭС. Они безупречно соблюдали нормы безопасности и обеспечили образцовое состояние закреплённого транспорта — по итогам конкурса им также присуждено 200 баллов.

В категории оперативно выездных бригад лучшими признаны специалисты Дзержинского РЭС. Их работа полностью соответствовала установленным стандартам, что позволило достичь идеального результата — 200 баллов.

Регулярное проведение подобных конкурсов помогает поддерживать высокий уровень производственной дисциплины, мотивирует сотрудников к ответственному отношению к безопасности и способствует созданию надёжной среды для выполнения сложных технических задач.