32-летний мужчина утонул во время купания в озере в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде 32-летний мужчина утонул во время купания в озере. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в Советском районе 23 мая. Мужчина купался в третьем озере Щелковского хутора. Спасателям поступила заявка о его пропаже. Когда специалисты обследовали место, они обнаружили тело мужчины в водоеме.

Это не первое происшествие в этот день. Напомним, в Нижегородской области из пруда «Большие Кулики» очевидцы извлекли тело 17-летней девушки. По факту произошедшего доследственную проверку проводит Следственный комитет.

Нижегородцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Купаться можно только на официальных пляжах и в оборудованных для этого местах. Кроме того, находясь на отдыхе у воды не следует злоупотреблять алкоголем и оставлять детей без присмотра.