Тело 17-летней девочки извлекли из воды в Нижегородской области

В Нижегородской области в одном из водоемов обнаружили тело 17-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Происшествие случилось на пруду «Большие Кулики» в одноименном поселке. Девочка плавала в необорудованном для купания месте и утонула. Из воды ее достали очевидцы. На место прибыли сотрудники Следственного комитета. Осмотр тела не выявил следов криминального характера. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего, для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, недавно в Нижегородской области в суд передано дело о гибели подростка в одном из эко-парков. Трагедия произошла прошлым летом. Погибший скатился с горки арендованного катамарана и решил самостоятельно доплыть до берега, однако по пути утонул. Теперь за произошедшее будет отвечать администрация базы отдыха, которая дала несовершеннолетним в аренду катамаран, а также не следила за безопасностью.