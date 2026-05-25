Нижегородцев предупредили о ливнях 25 мая.

Нижегородцев предупредили о сильных дождях 25 мая. По данным ГУ МЧС по региону, непогода сохранится до конца дня и продлится ночью 26 мая.

После майской жары, когда температура била все возможные рекорды, в Нижегородскую область пришли ливни. Уже в первый день, 23 мая, на город обрушилось 70% от месячной нормы осадков – 28,2 мм.

В дальнейшем погода не будет радовать нижегородцев теплыми деньками. В последнюю неделю мая синоптики прогнозируют ежедневные дожди, а местами грозы. Температура не будет подниматься выше +15 градусов днем.

По прогнозу ГУ МЧС по Нижегородкой области, в июне также будет прохладным. Средняя температура ожидается около +16-18 градусов, что укладывается в норму. При этом осадков будет значительно больше среднемноголетних значений при норме 60-80 мм.