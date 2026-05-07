Катамаран без жилетов за отдельную плату: Руководство платного пляжа под Нижним Новгородом ответит за гибель подростка

В Нижегородской области перед судом предстанет администратор эко-парка в Дальнеконстантиновском районе, которого обвиняют в гибели подростка в водоеме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия случилась в июле 2025 года на базе отдыха в поселке Зубаниха. Подростки взяли в аренду катамаран с горкой для катания по озеру. В определенный момент один из отдыхающих скатился с горки и решил поплыть в сторону берега. Спустя некоторое время подросток скрылся под водой и больше не появился на поверхности. После длительных поисков спасатели извлекли его тело из воды.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека. В ходе расследования специалисты выяснили, что администратор за вознаграждение позволил несовершеннолетним без взрослых взять в аренду катамаран. Кроме того, он не обеспечил отдыхающих спасательными жилетами, не рассказал им правила поведения на воде, а также оставил их кататься без присмотра. Все это привело к гибели одного из отдыхающих, который нарушил правила безопасности.

Сейчас следователи собрали все необходимые доказательства для дальнейшего рассмотрения дела в суде. Ведомство передало материалы с утвержденным обвинительным заключением.