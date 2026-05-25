Сотрудники "Нижновэнерго" приняли участие в полумарафоне "Беги, герой".

23 и 24 мая в Нижнем Новгороде состоялся ежегодный благотворительный полумарафон «Беги, герой». Среди участников — энергетики и их дети. В этом году забег объединил 87 взрослых и 80 юных спортсменов.

Старт всех участников был дан на стадионе «Нижний Новгород». Трассы пролегали через знаковые и живописные локации города: Нижне Волжскую набережную, Стрелку, набережную Гребного канала, Кремль.

Сотрудники филиала достойно преодолели выбранные дистанции, а кто то смог установить личные спортивные рекорды.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни: спортивные мероприятия прочно вошли в корпоративную культуру компании.