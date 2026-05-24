Готовится к открытию новая поликлиника для взрослых в Новинках.

Новая поликлиника для взрослых в нижегородском поселке Новинки готовится к открытию. Фотографиями здания поделился главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов. По его словам, площадь нового здания даже больше, чем у первой городской поликлиники №1 в Щербинках, которую она и призвана разгрузить.

Как рассказала главный врач ГП №1 Ирина Фомина, при проектировке участвовали эксперты по бережливым технологиям Росатома, поэтому внутри продумано все до мелочей. Здание в Щербинках на площади Жукова - еще советской постройки - давно работает на пределе мощностей, так что открытия новой поликлиники местные жители ждут с нетерпением. Когда именно она примет первых пациентов, пока не уточняется, но обещают, что уже скоро.

