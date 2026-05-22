Новый корпус позволит повысить качество и скорость лечения онкологических заболеваний. Визуал: НИИКО «НОКОД»

В Нижнем Новгороде готовятся к строительству еще одного крупного медицинского объекта. Область подписала контракт на возведение нового хирургического корпуса с поликлиникой, который разместится на территории областной больницы имени Семашко. Это часть проекта «Город здоровья», и в правительстве региона уже поделились первыми подробностями.

Прежде всего новый корпус ориентирован на помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Его появление позволит значимо повысить качество и скорость лечения, а также внедрить в практику передовые технологии высокотехнологичной медицины.

Контракт, по словам губернатора Глеба Никитина, предполагает целый комплекс работ. Сначала подрядчику предстоят инженерные изыскания и проектирование, которые займут 2026–2027 годы. Затем начнется само строительство и оснащение здания оборудованием – этот этап рассчитан на 2028–2031 годы.

– Мощность объекта колоссальная: около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год, – добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительным архитектурным решениям, высота здания будет переменной: от четырех до девяти этажей. Внутри него разместятся круглосуточный хирургический стационар на 380 коек и дневной стационар, где будут проводить малоинвазивные вмешательства. Операционный блок включит сразу 24 операционные, часть из которых роботизированные. Кроме того, в корпусе заработают диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение, рассчитанное на 600 посещений в смену.

По замыслу, корпус должен стать центром амбулаторно-поликлинической, диагностической и хирургической помощи для онкопациентов. И.о. директора НОКБ имени Семашко, главный внештатный онколог областного Минздрава Сергей Гамаюнов пояснил, что это позволит выстроить более эффективную маршрутизацию и, главное, сократить сроки ожидания операций.

Финансирование проект получил серьезное. Правительство России и Минздрав страны поддержали инициативу и включили ее в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Только на строительство корпуса направят более 16,7 миллиарда рублей: свыше 10,3 миллиарда выделит федеральный бюджет, еще 6,4 миллиарда добавит регион.

Кроме хирургического корпуса, «Город здоровья» предусматривает создание Центра ядерной медицины с циклотроном, двумя системами ПЭТ/КТ и системой ОФЭКТ/КТ, капитальный ремонт больницы имени Семашко, а также строительство инфраструктуры для размещения пациентов, не требующих госпитализации, и их родственников. Сам проект реализуется по инициативе губернатора Глеба Никитина с целью сосредоточить на одной территории максимум видов высокотехнологичной медицины для взрослых: площадками для этого станут НОКБ имени Семашко и соседний областной онкологический диспансер.

СПРАВКА:

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».