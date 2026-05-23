Рейс из Нижнего Новгорода в Белград отменили из-за временных ограничений.

В нижегородском аэропорту имени Чкалова ночью 23 мая ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Из-за этого был отменен рейс авиакомпании Air Serbia в Белград, который должен был вылететь в 01:55. Также задерживаются еще девять рейсов – в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург и Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Пока они продолжают действовать, пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании на онлайн-табло аэропорта и уточнять информацию у авиакомпаний.

Напомним, прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Сербии запустили 19 мая. Новый маршрут вызвал большой интерес у туристов, поскольку через Белград удобно добираться и в другие европейские страны.