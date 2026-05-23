Один рейс отменён и девять задержаны в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде

Пассажирам предоставляют воду, питание и места для отдыха. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде ночью 23 мая. На данный момент задержаны девять рейсов из регулярного расписания, еще один рейс отменен. Несмотря на длительное ожидание, в терминале ситуацию называют контролируемой. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалов.

С пассажирами продолжают работать сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Для ожидающих вылет организовали дополнительные меры поддержки: в залах ожидания установлены кулеры и фонтанчики с питьевой водой, пассажирам предоставляют напитки, питание и мягкий инвентарь. Также круглосуточно работает медпункт, доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

Для семей с детьми открыта комната матери и ребенка. Пассажиров, которые только собираются выезжать в аэропорт, просят заранее проверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на электронных табло.