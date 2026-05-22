Нижегородская область и страны Азии обсудили развитие ИТ-сотрудничества

Делегации из Индии и Лаоса стали гостями конференции ЦИПР-2026, которая проходила в Нижнем Новгороде. На полях форума обсуждали совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Индийская сторона привезла на форум сразу несколько наработок. Одна из компаний показала роботизированный комплекс для высокоточных операций и анонсировала запуск производства коленных и тазобедренных имплантов в дзержинской ОЭЗ «Кулибин». Другая представила VR- и AR-решения, включая очки дополненной реальности.

Отдельно на ЦИПРе прошла российско-индийская сессия, где обсуждали «умные города», искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровую инфраструктуру. Заместитель губернатора Дмитрий Старостин подчеркнул, что регион последовательно выстраивает отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и речь идет не только о торговле, но и о подготовке кадров и промышленной кооперации.

- Нижегородская область уже формирует полноценную ИТ-экосистему с университетами, технологическими площадками и поддержкой цифровых проектов. Это создает хорошие возможности для совместных инициатив с индийскими компаниями и ИИ-стартапами. Готовы поддерживать российские компании, которые заинтересованы в выходе на индийский рынок и развитии совместных проектов, — отметил генеральный директор Yeppar и директор Infotech Анкуш Шарма.

Лаосская делегация также провела отдельную встречу с нижегородскими ИТ-компаниями. Она прошла на площадке АНО «Горький Тех», где шесть местных предприятий представили свои технологические решения и экспортный потенциал. Лаосская сторона, в свою очередь, рассказала о направлениях развития цифровой инфраструктуры и возможностях для технологического сотрудничества. Участники обсудили дальнейшие шаги по развитию партнерства. Кроме того, «Горький Тех» подписал соглашение о сотрудничестве с альянсом B2BASEAN, который объединяет предпринимателей стран Юго-Восточной Азии. Документ предусматривает взаимное участие в мероприятиях, информационную поддержку, обмен опытом и развитие международного взаимодействия в технологической сфере.

Напомним, с 18 по 21 мая Нижнем Новгороде проходила XI международная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» - главное деловое событие в сфере цифровой экономики и технологий.