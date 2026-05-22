С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходила XI международная конференция «Цифровая индустрия промышленной России», которая традиционно считается главным деловым событием в сфере цифровой экономики и технологий. Рассказываем о главных цифрах, ярких премьерах и международных контактах, которые определили вектор развития цифровой экономики на ближайшие годы.

Масштаб и география

По информации организаторов, в этом году форум собрал более 13 тысяч гостей из всех российских регионов и 46 зарубежных стран — от Китая, Индии и Бразилии до Сербии, Аргентины и Филиппин. На выставочных площадках разместили 185 стендов с технологическими решениями, а деловая программа включила 165 дискуссий с участием свыше тысячи спикеров. Итогом работы стало подписание более 350 соглашений, в том числе международных — с Китаем, Лаосом и Анголой.

Ключевые темы обсуждения остались неизменными: цифровая трансформация отраслей экономики и достижение технологического суверенитета. В числе высокопоставленных гостей - председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, его заместители Денис Мантуров и Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также топ-менеджеры крупнейших компаний: «АвтоВАЗа», «ОАК», «ОДК», «Калашникова», «Севергруппы», «Норникеля», «Газпром нефти», «1С», «Ростелекома», МТС и Сбера.

Что сказали на пленарной сессии

Открывая пленарную сессию, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что конференция уже в 11-й раз объединяет ключевых заказчиков, разработчиков, экспертов и представителей власти — всех, кто решает задачу по укреплению технологической независимости, поставленную президентом. По его словам, за шесть лет доля ИТ-отрасли в ВВП страны удвоилась, а продажи российских продуктов и сервисов выросли почти в 4,5 раза — до 5 трлн рублей. Впервые с 2022 года зафиксирован 15-процентный рост экспорта отечественного ПО, а число занятых в отрасли превысило миллион человек.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, подводя итоги работы индустриальных центров компетенций, отметил, что подход к созданию российского софта кардинально изменился. Теперь импортозамещение опирается на данные, а разработчики не просто копируют зарубежные решения, но и дорабатывают их под коллективные запросы бизнеса. Из 175 особо значимых проектов, отобранных в 2022 году, завершены уже 120. Более 930 предприятий используют новые разработки, а отечественным ПО закрыто свыше 180 «белых пятен» — направлений, где раньше не было российских аналогов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал ЦИПР подтверждением того, что регион уверенно входит в число лидеров ИТ-индустрии страны.

- Нижний Новгород сегодня ассоциируется не только с промышленностью, развитым туризмом, но и с высокими технологиями. По итогам прошлого года оборот нижегородских ИТ-компаний вырос почти в 1,5 раза и составил более 97 млрд рублей, а доля отечественного ПО в правительстве региона по итогам 2026 года достигнет, по нашим прогнозам, 75%, - сказал Никитин.

Стенд Нижегородской области

Иммерсивная экспозиция Нижегородской области на конференции «ЦИПР» в этом году приурочена к важному юбилею — 130-летию со дня запуска трамвайного сообщения в России. Губернатор Глеб Никитин лично продемонстрировал стенд председателю Правительства Михаилу Мишустину. Символично, что первый отечественный трамвай был представлен именно на Нижегородской ярмарке 20 мая 1896 года во время Всероссийской промышленно-художественной выставки.

Как отметил глава региона, та выставка стала отправной точкой для целого ряда технологических прорывов в стране. А спустя 130 лет на той же самой площадке сегодня проходит ЦИПР - главная цифровая конференция России, где современные технологии формируют облик завтрашнего дня. Нижегородский стенд как раз и посвящён этой связи эпох: передовым решениям из разных столетий. С одной стороны - исторический трамвай конца XIX века, с другой - масштабная модернизация системы электротранспорта, которая разворачивается прямо сейчас.

- Наш проект по обновлению — один из крупнейших в стране! В Нижний Новгород уже поставили все 144 односекционных вагона „МиНиН“, сейчас продолжают поступать трамваи особо большого класса. Мы заменили 110 километров путей, — рассказал Глеб Никитин премьер-министру.

Внутри инсталляции гости могли погрузиться в историю развития городского электротранспорта: увидеть архивные документы, редкие кадры, ключевые вехи становления трамвайной системы Нижнего Новгорода. Кроме того, экспозиция знакомит с текущей транспортной реформой, рассказывает о замене путей и подвижного состава, а также о внедрении современных технологических решений.

Что показали лидеры отрасли

На конференции крупные технологические игроки показали новые продукты. «Группа Астра» запустила облако Astra Cloud на отечественных 48-ядерных процессорах Baikal-S — первый в России коммерческий проект с полностью российским стеком. «Ростелеком» представил стратегию до 2030 года с планом выйти на выручку в 1 трлн рублей. Т-Банк впервые в России провёл контролируемую кибератаку на собственную инфраструктуру с помощью искусственного интеллекта. «Росатом» продемонстрировал планшет-трансформер OKO Book 5 Yoga и платформу промышленного ИИ «АтомМайнд 2.0». «РЖД» вместе со спутниковой компанией «Бюро 1440» начали оснащать «Сапсаны» и «Ласточки» отечественной спутниковой связью. «РТ-Техприемка» (входит в Ростех) впервые показала платформу для управления промышленными и мобильными роботами РМС ТехХ 25 Про.

Выставку стендов оценивали в соцсетях и приложении ЦИПР: первое место занял «Ростелеком», второе — «ИКС Холдинг», третье — «Норникель». Победители получили дипломы и фирменный мерч конференции.

Иностранные делегаты и цифровое искусство

Международная повестка оказалась насыщенной: в конференции приняли участие 300 иностранных делегатов из 46 стран, 11 зарубежных компаний разместили в павильонах Нижегородской ярмарки свои стенды. Впервые на ЦИПР прибыла делегация из Зимбабве во главе с первым вице-президентом Константино Гувея Домиником Чивенгой. Глеб Никитин обсудил с ним расширение торгово-экономического и образовательного сотрудничества.

Помимо деловой программы, на конференции прошла выставка цифрового искусства DeCIPRaland, объединившая 35 художников и более 70 произведений из России, Казахстана, Беларуси, Великобритании, Узбекистана, Кипра, Сингапура и Грузии.

Завершилась конференция технологическим фестивалем «Тех-Френдли Викенд» с лекциями популяризаторов ИТ и концертами, который продлится до 23 мая.

Нашествие роботов, VR для обучения и цифровые двойники: Чем удивила выставка ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

Кроме деловой программы компании представляют свои собственные разработки на выставке. Здесь собрано все – от промышленных роботов и цифровых двойников до медицинских технологий и VR-тренажёров. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» прогулялся по экспозиции и собрал стенды с самыми интересными разработками (подробности).