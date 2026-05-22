В «Нижновэнерго» прошел День охраны труда и пожарной безопасности.

Во всех структурных подразделениях филиала прошел День охраны труда с участием представителей Управления «Нижновэнерго», руководителей подразделений, персонала Управления производственного контроля и производственной безопасности филиала, а также уполномоченных по охране труда.

Персонал прошёл обучение по теме: «Основные направления деятельности Общества по обеспечению безопасности труда работников». Участники разобрали обстоятельства и причины ряда инцидентов, произошедших в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В рамках Дня охраны труда на полигонах провели практические занятия: отработали навыки безопасного выполнения работ в электроустановках и на высоте, устранения типичных дефектов оборудования, а так же пользования первичными средствами пожаротушения.

Комиссии подразделений проверили соблюдение требований охраны труда, пожарной и производственной безопасности, санитарно бытовых условий на рабочих местах и наметили мероприятия по улучшению условий труда.

Проведение Дня охраны труда направлено на снижение производственного травматизма и формирование безопасных условий труда для персонала.