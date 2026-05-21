Сыну миллиардера, устроившему ДТП в Нижнем Новгороде, грозит лишение прав Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Наследник миллиардного состояния, устроивший пьяное ДТП в центре Нижнего, может остаться без руля. В областной Госавтоинспекции сообщили: 21-летнему виновнику аварии на Похвалинском съезде грозит лишение прав на срок до 2,5 лет, а также штраф свыше 55 тысяч рублей.

Напомним, скандальная история началась днем 20 мая. Сын известного нижегородского бизнесмена, погибшего в 2024 году, сел за руль желтого кабриолета и устроил массовое ДТП на глазах у десятков людей. Чудом обошлось без жертв, но парень даже не подумал извиняться. Вместо этого он сразу отправился в ресторан и принялся выкладывать в соцсети циничные комментарии о случившемся.

Тем временем полицейские оформили на него четыре протокола: за отказ от медосвидетельствования, нарушение ПДД, езду без страховки и повреждение дорожной инфраструктуры. Примечательно, что общее число нарушений у водителя с 2025 года уже перевалило за полторы сотни, а сумма штрафов приблизилась к 720 тысячам рублей.

Теперь, при признании виновности, для возврата прав молодому человеку придется заново пройти медкомиссию и пересдать экзамены на знание правил дорожного движения. В Госавтоинспекции также напоминают, что сообщить о пьяных за рулем или опасной езде можно по круглосуточному номеру 112.