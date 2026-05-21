Опубликовано видео момента ДТП с кабриолетом сына миллиардера в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент резонансного ДТП в центре города. На кадрах видно, как ярко-желтый кабриолет Mercedes, за рулем которого находился 21-летний сын миллиардера Сергей Корнилов, на скорости теряет управление и вылетает на полосу встречного движения.

По данным полиции, авария произошла днем 20 мая на Похвалихинском съезде. Корнилов, находясь за рулем, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль Kia, который от удара столкнулся с Nissan. Сам кабриолет наехал на дорожный бордюр и повредил его. В результате инцидента обошлось без пострадавших, однако все три машины получили механические повреждения.

Сразу после оформления происшествия разбитый Mercedes был эвакуирован на штрафстоянку, а в отношении виновника составили протоколы по статьям об отказе от проверки на алкоголь, нарушении ПДД, отсутствии страховки и повреждении дорог. Всего с 2025 году он имеет в своем арсенале 161 нарушение, 51 из них – по статье об уклонении от исполнения административного наказания.

Несмотря на тяжесть ситуации, Корнилов отнесся к аварии цинично: он сделал фото на фоне искореженной машины и заявил, что «мажоры не умирают» и ему не страшны никакие наказания.