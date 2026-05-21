Девять нижегородцев обратились в скорую помощь из-за аномальной жары

Аномальная жара, установившаяся в Нижегородской области, уже сказалась на самочувствии людей. За период зноя в «скорую» обратились девять человек: троим из них потребовалась госпитализация, остальным помощь оказали на месте. Об этом рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов, отметив, что ситуация почти как в июле прошлого года.

Кстати, эффективно охлаждаться помогает обычный лед. Ученые из Университета Цукубы еще в 2025 году подтвердили: измельченный лед с водой охлаждает тело изнутри лучше, чем просто холодная вода. Все дело в физической химии: при переходе льда в жидкость поглощается намного больше тепловой энергии, что к тому же предотвращает гипервентиляцию и улучшает приток крови к мозгу. Так что коллега, жующий лед в офисе, возможно, просто лучше всех подготовился к погодным аномалиям.

Напомним, 20 мая в Нижнем Новгороде был установлен новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до +30,4 градуса, что превысило прежний максимум 1934 года. Зной накрыл не только столицу Приволжья, всего по стране за сутки зафиксировали два десятка обновленных максимумов. Впрочем, аномальная жара уже идет на спад. Согласно прогнозам, с субботы небо над Нижним Новгородом покроется массивами туч, воздух начнет остывать, а к началу новой недели температура вернется к привычным для мая значениям.