Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на Кстовский район 20 мая.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о предварительных последствиях атаки беспилотников на Кстовский район ночью и утром 20 мая.

- На данный момент пострадавших и повреждений на муниципальных объектах, а также в многоквартирных и частных домах не зафиксировано. Сотрудники администрации района проводят мониторинг ситуации с выездом на место, - сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 украинских беспилотников. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Работал в штабах на объектах, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.