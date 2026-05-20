Культуру и туризм Нижегородской области будут продвигать на платформе Дзен. Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область и новостная платформа Дзен заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона. Документ подписали губернатор Глеб Никитин и управляющий директор Дзена Александр Толокольников на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая сейчас проходит в Нижнем Новгороде.

Стороны договорились о системном сотрудничестве: Дзен будет поддерживать значимые мероприятия региона, помогая привлекать к ним внимание как местной, так и федеральной аудитории. В планах стоит совместная работа по популяризации познавательных и развлекательных событий в сфере истории и культуры, а также повышение туристического интереса к области.

Глеб Никитин отметил, что партнерство с крупной федеральной платформой позволит сделать серьезный шаг в продвижении туристических брендов «100% настоящая Россия» и «Столица закатов». Особый акцент планируют сделать на малых городах - Арзамасе, Выксе, Городце и других.

- В Нижегородской области есть огромное количество интереснейших и самобытных мест, которые, безусловно, достойны внимания российских и иностранных туристов, — заявил губернатор.

Александр Толокольников, в свою очередь, назвал Нижегородскую область одним из самых заметных регионов страны с точки зрения культурной и событийной повестки. По его словам, сотрудничество откроет возможность создавать востребованные медиапроекты и знакомить многомиллионную аудиторию платформы с инициативами области.

Напомним, конференция ЦИПР продолжит работу в Нижнем Новгороде до 21 мая. На нее зарегистрировалось уже более 18 тысяч человек. В последний день выставку с отечественными разработками откроют для всех желающих. Вход свободный, но потребуется предварительная регистрация. Выбран Нижний Новгород площадкой для проведения конференции был не случайно. По словам губернатора Нижегородской области, IT-отрасль региона демонстрирует кратный рост, превращаясь в один из ключевых драйверов экономики.

- Мы за 2025 год достигли в IT-секторе 100 млрд рублей. Рост составил почти 47%. При этом сектор информационных технологий в целом вырос на 22% и достиг 200 млрд рублей, — заявил Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что эти цифры уже озвучивались на высшем уровне Михаилом Мишустиным, открывшим пленарное заседание в первый день ЦИПР-2026.