Глеб Никитин объяснил, почему Нижний Новгород выбирают для проведения ЦИПР

Губернатор Глеб Никитин на конференции ЦИПР. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проводится в Нижнем Новгороде уже в 11-й раз. Ежегодно на мероприятии собираются представители ведущих российских компаний, власти, эксперты для обсуждения развития ИТ-сферы в России. На ЦИПР-2026 красной нитью проходит мысль о том, что страна перешла от импортозамещения иностранных технологий к внедрению своих собственных.

Нижний Новгород не случайно выбран площадкой для проведения конференции. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в рамках пресс-подхода, где присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород», почему регион принимает ЦИПР уже в 11 раз и какие достижения в ИТ-сфере демонстрирует Нижегородская область.

По его словам, IT-отрасль региона демонстрирует кратный рост, превращаясь в один из ключевых драйверов экономики.

- Мы за 2025 год достигли в IT-секторе 100 млрд рублей. Рост составил почти 47%. При этом сектор информационных технологий в целом вырос на 22% и достиг 200 млрд рублей, — заявил Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что эти цифры уже озвучивались на высшем уровне Михаилом Мишустиным, открывшим пленарное заседание в первый день ЦИПР-2026.

Такой существенные рост обоснован мерами поддержки, которые действуют в регионе наравне с федеральными.

- Мы достраиваем федеральную рамку своими решениями: стимулированием финансирования специалистов, пониженными ставками и прочими льготами, а также грантовой поддержкой. Общий объём прямой финансовой поддержки за последние пять лет достиг миллиарда рублей, - уточнил губернатор.

В Нижегородской области только за прошлый год региональными льготами по НДФЛ воспользовались 1200 человек, а в 2026-м их число стремительно приближается к 3500. Это говорит о том, что профессионалы всё чаще выбирают Нижний Новгород в качестве постоянной локации для жизни и работы.

Следствием системной работы стало абсолютное лидерство в федеральном рейтинге поддержки IT-индустрии.

- Всё это отразилось в конечном итоге в рейтинге поддержки IT-индустрии, в котором мы заняли первое место, - сказал Глеб Никитин.

В качестве яркого примера реальной разработки, родившейся в регионе буквально за год, он привел проект резидента НТЦ «Квантовая Долина».

- Хотел бы отметить компанию «Энтехлаб», которая в коллаборации с компанией Газ создала продукт, который я называю «мобильный безопасный город». Это комплекс для фиксации и распознавания лиц, обеспечивающий безопасность. Идея появилась в прошедшем году и была реализована в течение года же - это абсолютно новая разработка, - поделился губернатор.

Напомним, ЦИПР-2026 продлится в Нижнем Новгороде до 21 мая. Общее число зарегистрированных участников превысило 18 тысяч человек. В последний день выставку с разработками российских компаний можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации.