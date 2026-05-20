Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В нижегородском аэропорту имени Чкалова временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Это вынужденная мера ради безопасности полетов, пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас с пассажирами на месте работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. В залах ожидания расставлены кулеры с водой и стойки для зарядки телефонов, работает бесплатный Wi-Fi. Для родителей с детьми открыта комната матери и ребенка, а медпункт доступен круглосуточно.

Ранее мы писали о том, что ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 украинских беспилотников. Как сообщили региональные власти, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Однако беспилотная опасность продолжала сохраняться. В связи с этим принято решение о переводе школьников в Кстовском районе на дистанционный формат обучения 20 мая 2026.