«Нижновэнерго» проведёт День клиента 21 мая

21 мая 2026 года с 11:00 до 19:00 состоится День клиента по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, этаж 3, каб. 80.

Руководство филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» проконсультирует потребителей по вопросам электроснабжения и энергопотребления.

Приём осуществляется строго по предварительной записи. Записаться можно исключительно через официальный сайт mrsk-cp.ru

, во вкладке "Потребителям". При заполнении формы заявитель может выбрать очный прием или консультацию по телефону. Заполнить форму можно по ссылке https://mrsk-cp.ru/for_consumers/client_day/info.php?token=®ion_id=52

С начала года очный приём посетили 192 человека: жители Нижнего Новгорода и ряда районов Нижегородской области.