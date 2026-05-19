Лысково хотят превратить в новый туристический центр после обращения Безрукова.

В Нижегородской области планируют заняться развитием туристического потенциала Лыскова. В ближайшее время туда отправится специальная комиссия, которая оценит перспективы города как нового центра притяжения для путешественников. Об этом на форуме ЦИПР рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, сообщает НИА «Нижний Новгород».

По словам министра, во время выезда специалисты определят территории, которые нуждаются в благоустройстве и обновлении. Также власти намерены оценить объем финансирования и понять, сколько времени потребуется на реализацию возможных проектов.

Поводом для обсуждения будущего Лыскова стало обращение народного артиста России Сергея Безрукова к губернатору Глебу Никитину. Актер признался, что считает нижегородскую землю родной, так как здесь родились его родители. После поездки в Арзамас он выразил надежду, что Лысково тоже сможет преобразиться и стать современным туристическим городом.

Сергей Яковлев отметил, что региональные власти намерены развивать не только уже популярные направления, но и менее известные территории. По его словам, перед областью стоит задача открыть Лысково для туристов и показать его как новое интересное место на карте региона.