В Нижнем Новгороде готовится к запуску одно из крупнейших культурных мероприятий года – мультиформатная экспозиция «Великая Всероссийская», которая откроется 29 мая в «Пакгаузах». Вместе с ним прозвучало и личное обращение актера Сергея Безрукова к губернатору Глебу Никитину, сообщает ТАСС.

– Глеб Сергеевич, после того как я увидел Арзамас, мечтаю увидеть Лысково такого же уровня и масштаба, – признался народный артист, ставший голосом будущей выставки.

Проект «Великая Всероссийская» приурочен к 130-летию легендарной промышленной и художественной выставки 1896 года – крупнейшей в истории России. Тогда Нижний Новгород стал центром притяжения для более чем миллиона посетителей, включая императора Николая II.

Сегодня регион вновь возвращает себе статус культурной площадки федерального уровня. В экспозиции объединят исторические материалы, современные технологии и цифровые решения – от дополненной реальности до искусственного интеллекта.

Особую атмосферу создаст голос Безрукова: именно он запишет аудиогид для посетителей.

– Я поддержу этот проект своим голосом не просто как приглашенный актер, а как земляк. В Нижнем Новгороде меня всегда встречают по-особенному. Эту связь невозможно разрушить, – подчеркнул артист.

У Сергея Безрукова – нижегородские корни, вся родня – из Лысково. В Белавино родился его отец в 1942 году. А прадедушка Степан был извозчиком в Нижнем Новгороде.

В кабинете актёра висит фотография, которую ему подарила сестра, на ней запечатлены места его детства, проведённого в Нижегородской области.

– Повесил для вдохновения, чтобы за моей спиной была моя любимая Волга, – рассказал он на пресс-конференции ТАСС.

Безруков также отметил, что видит, как город изменился в лучшую сторону после 800-летия.

– Нижний Новгород – это мой Горький, который я знаю с детства и вижу, как он преобразился. Какая Стрелка фантастическая, сколько сделано! Город живет насыщенной жизнью.

При этом актер уверен, что развитие должно коснуться и малых территорий региона.

– Я москвич в первом поколении, но душа-то там, в Нижнем. Я – за свою родину, – добавил он.