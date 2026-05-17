НовостиТуризм17 мая 2026 10:05

Два рейса до Москвы отменили в нижегородском аэропорту 17 мая

Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 17 мая, в нижегородском аэропорту имени Чкалова отменили два авиарейса до Москвы. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Речь идет о рейсе FV-6352, который должен был отправиться в Шереметьево в 09:40, и рейсе SU-1223 с вылетом в 14:30.

Вероятной причиной отмены стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столице. Утром аэропорт Чкалов работал как главный запасной для московского авиаузла и принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву. Для пассажиров задержанных бортов организовали питание и напитки. К данному моменту Росавиация сообщила, что ограничения в Шереметьево сняты.