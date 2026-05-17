НовостиТуризм17 мая 2026 6:20

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, направлявшихся в столицу

Воздушная гавань работает как главный запасной аэропорт для московского авиаузла
Анжелика ЮДИЧЕВА
Нижегородский аэропорт имени Чкалова работает в качестве главного запасного для московского авиаузла из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в столице. На текущий момент наша воздушная гавань уже приняла 15 рейсов, следовавших в Москву, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Чтобы пассажиры не остались без внимания, с ними работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. Им раздают еду и напитки. Службы работают в усиленном режиме. Пока работают питьевые фонтанчики, но готовы поставить дополнительные кулеры и мягкий инвентарь: пуфы с матрасами.

Пассажиров просят следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло.