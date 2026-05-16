Грузовик с дровами и BMW столкнулись на Арзамасской трассе

На Арзамасской трассе у поворота на Каменки столкнулись BMW и груженый дровами «Газон». Судя по кадрам с места ДТП, авария произошла прямо на регулируемом пешеходном переходе, из-за чего дорожный знак оказался сбит.

При этом на момент съемки спецслужбы на место еще не прибыли. Вокруг машин рассыпаны бревна, а легковушка получила сильные повреждения. Информации о пострадавших и причине аварии к этому моменту нет.

