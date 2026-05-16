НовостиПроисшествия16 мая 2026 9:13

Пригородный поезд врезался в легковушку на переезде в Нижегородской области

Водитель выехал на пути перед приближающимся поездом
Анжелика ЮДИЧЕВА
Легковушка столкнулась с электричкой на переезде в Нижегородской области. Фото из архива. Автор: ГДЖ

Сегодня утром, 16 мая, на железнодорожном переезде в Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с пригородным поездом. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Авария произошла в 06:26 на перегоне между станциями Окская и Металлист. Водитель легковушки выехал на пути перед составом №6802, следовавшим из Металлиста в Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком коротким, и столкновения избежать не удалось.

Предварительно, в результате ДТП пострадал только водитель легковушки, а локомотивная бригада осталась невредима. Поезд задержался всего на девять минут и продолжил движение, при этом на график других составов случившееся не повлияло.

Железнодорожный переезд не прощает беспечности, поэтому в ГЖД в очередной раз напоминают, что правила дорожного движения здесь нужно соблюдать неукоснительно.