Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 15:47

Мизулина посоветовала нижегородским школьникам идти на ЕГЭ без ремней

Глава «Лиги безопасного интернета» отреагировала на жалобы выпускников после пробного экзамена
Евгения ФРОЛОВА
Мизулина посоветовала нижегородским школьникам идти на ЕГЭ без ремней.

Мизулина посоветовала нижегородским школьникам идти на ЕГЭ без ремней.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посоветовала нижегородским выпускникам приходить на ЕГЭ в брюках без ремня. Поводом стали жалобы школьников после пробного экзамена в Нижнем Новгороде. Об этом Мизулина написала в своем MAX-канале.

По словам подписчиков, во время досмотра на входе в пункты проведения экзамена нескольких парней попросили снять ремни и сдать их перед проходом в аудитории. В итоге школьникам пришлось весь экзамен придерживать брюки руками.

Общественница напомнила, что ремни и значки не входят в официальный список запрещенных предметов на ЕГЭ. Ранее Рособрнадзор заявлял, что в этом году организаторов просили избегать чрезмерно жестких проверок и спорных ситуаций при досмотре участников экзаменов.

Тем не менее, по словам Мизулиной, история с ремнями повторяется практически каждый год. Чтобы избежать неприятных ситуаций и лишнего стресса перед экзаменом, она рекомендовала выпускникам заранее отказаться от ремней в одежде.

Ситуацию уже прокомментировал и министр образования Нижегородской области. Он поддержал школьников и отметил, что ремни отсутствуют в перечне запрещенных предметов, а значит требование снять их нельзя считать законным.