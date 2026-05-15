Мизулина посоветовала нижегородским школьникам идти на ЕГЭ без ремней.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посоветовала нижегородским выпускникам приходить на ЕГЭ в брюках без ремня. Поводом стали жалобы школьников после пробного экзамена в Нижнем Новгороде. Об этом Мизулина написала в своем MAX-канале.

По словам подписчиков, во время досмотра на входе в пункты проведения экзамена нескольких парней попросили снять ремни и сдать их перед проходом в аудитории. В итоге школьникам пришлось весь экзамен придерживать брюки руками.

Общественница напомнила, что ремни и значки не входят в официальный список запрещенных предметов на ЕГЭ. Ранее Рособрнадзор заявлял, что в этом году организаторов просили избегать чрезмерно жестких проверок и спорных ситуаций при досмотре участников экзаменов.

Тем не менее, по словам Мизулиной, история с ремнями повторяется практически каждый год. Чтобы избежать неприятных ситуаций и лишнего стресса перед экзаменом, она рекомендовала выпускникам заранее отказаться от ремней в одежде.

Ситуацию уже прокомментировал и министр образования Нижегородской области. Он поддержал школьников и отметил, что ремни отсутствуют в перечне запрещенных предметов, а значит требование снять их нельзя считать законным.