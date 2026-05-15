Михаил Пучков назвал неправомерными досмотры школьников на пробном ЕГЭ.

В Нижегородской области разгорелся спор вокруг досмотров школьников на пробном ЕГЭ. Поводом стали жалобы участников экзамена в Нижнем Новгороде: подростки рассказали, что на входе в пункт проведения экзамена их просили снять ремни после срабатывания металлоискателя. На ситуацию отреагировал министр образования региона Михаил Пучков в своём MAX-канале.

По словам главы ведомства, подобные требования противоречат рекомендациям Рособрнадзора. Пучков подчеркнул, что в перечне запрещённых предметов ремни не указаны, а значит, требование снять их нельзя считать законным. Он отметил, что пробный экзамен как раз и нужен для того, чтобы выявить спорные моменты перед основной кампанией ЕГЭ.

Министр рассказал, что сам недавно проходил процедуру допуска на экзамен во время акции «Сдаём вместе. ЕГЭ вместе с родителями». Тогда металлодетектор среагировал на металлический замок обуви, однако организаторы просто проверили источник сигнала ручным прибором и пропустили его дальше без лишних требований.

При этом Пучков напомнил, что случаи попыток пронести телефон на экзамен действительно бывают. По его словам, в прошлом году один из выпускников сумел скрыть гаджет, объяснив сигнал металлоискателя пряжкой ремня. Нарушение вскрылось уже в аудитории.

После жалоб школьников в регионе пообещали провести дополнительный инструктаж для сотрудников пунктов проведения экзаменов. Министр призвал организаторов и участников ЕГЭ сохранять спокойствие и уважительно относиться друг к другу.