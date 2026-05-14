Вратаря «Пари НН» Никиту Медведева оштрафовали на 300 тысяч после матча с ЦСКА. Фото: ФК «Пари Нижний Новгород» ВКонтакте..

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказания представителям «Пари Нижний Новгород» после матча Мир РПЛ против ЦСКА. Самый крупный штраф получил вратарь и капитан команды Никита Медведев – ему предстоит заплатить 300 тысяч рублей за неспортивное и оскорбительное поведение. Главный тренер нижегородцев Вадим Гаранин также оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, сообщают в пресс-службе РФС.

Напомним, поводом для разбирательства стали события после напряженной встречи с московским клубом. Для «Пари НН» этот матч имел огромное значение в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге. Нижегородцы долгое время вели в счете, однако в концовке упустили преимущество и проиграли.

На фоне поражения на трибунах появился баннер в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского. Эмоции захлестнули Никиту Медведева: после финального свистка голкипер резко высказался в адрес болельщиков и использовал нецензурную лексику. Ситуация быстро вызвала широкий резонанс среди фанатов клуба.