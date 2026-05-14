Предложение Нижегородской области о запрете вейпов одобрили в Госдуме.

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал поправки, которые позволят регионам временно запрещать розничную продажу вейпов. Предполагается, что такая мера сможет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу обсудили в рамках законопроекта о регулировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. По словам председателя комитета Максима Топилина, идея появилась после поручения президента России, данного в ответ на обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как отметил Топилин, пятилетний срок выбран не случайно. За это время власти намерены оценить, как ограничения скажутся на ситуации в регионах: изменится ли спрос, насколько эффективно будет работать контроль и как это повлияет на доходы бюджетов.

В Минфине инициативу называют экспериментом. Директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Никита Золкин пояснил, что по итогам этого периода власти решат, нужен ли подобный запрет по всей стране или мера окажется слишком жесткой.

