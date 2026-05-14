«Вейпы разрушают легкие уже через 3-5 месяцев»: Нижегородские медики поддержали инициативу по ограничению продажи электронных сигарет

Нижегородские врачи выступили против распространения вейпов среди подростков и молодежи. Медики уверены: электронные сигареты нельзя считать безопасной альтернативой табаку, а последствия их использования могут проявиться уже через несколько месяцев, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

– При регулярном использовании вейпов в первую очередь страдают легкие и бронхи. Если хроническая обструктивная болезнь легких у обычных курильщиков развивается годами, то у любителей электронных сигарет тяжелые поражения тканей могут появиться уже через 3–5 месяцев, – рассказал главный внештатный пульмонолог регионального Минздрава Василий Федотов.

Врач также отметил, что в последнее время пульмонологи все чаще сталкиваются с заболеваниями, напоминающими альвеолит, который сопровождается сильной одышкой и серьезными нарушениями дыхания.

Мнение эндокринолога

Об опасности вейпов для других систем организма напомнила эндокринолог Наталья Подпругина. Она пояснила, что жидкости для электронных сигарет содержат никотин, ароматизаторы и химические соединения, способные нарушать гормональный баланс. Кроме того, в организм попадают частицы тяжелых металлов, которые негативно влияют на работу щитовидной железы, сердца и мозга. По словам врача, вейпинг также может снижать уровень тестостерона и ухудшать репродуктивное здоровье.

– Пациентам рекомендую отказаться от вейпов даже при наличии небольшого лишнего веса, а при наличии диабета использование вейп-систем является дополнительным фактором еще более тяжелого течения этого заболевания. Поэтому даже если вейп не содержит никотина – вдыхание пара может быть опасно, – предупредила эндокринолог.

Опасность вейпов для подростков

Особенно тревожной медики считают популярность вейпов среди подростков. Главврач детской поликлиники №19 Ольга Бурова подчеркнула, что растущий организм тяжелее переносит воздействие токсичных веществ – даже несколько затяжек в день способны со временем привести к серьезным изменениям в легких.

Врачи также перечислили симптомы, которые могут указывать на негативное влияние вейпов: сухость во рту, головные боли, проблемы с памятью, раздражительность, тошноту и снижение концентрации внимания. Медики призвали отказаться от вредной привычки и поддержали инициативы по ограничению распространения электронных сигарет среди молодежи.