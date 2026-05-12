Глеб Никитин назвал три приоритета для Народной программы «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил три ключевых направления, которые, по его мнению, должны лечь в основу Народной программы «Единой России» на ближайшие пять лет. Свои соображения он озвучил как секретарь регионального отделения партии.

Первым и главным приоритетом Никитин назвал демографию. Он подчеркнул, что важно создавать для граждан финансовые, жилищные и морально-психологические условия, которые помогут семьям уверенно решаться на рождение и воспитание детей. В Нижегородской области уже работает проект жизни «Основа», и, как заметил губернатор, многие его решения можно было бы распространить на всю страну.

Вторым большим блоком Никитин выделил помощь участникам специальной военной операции и их близким. Хотя это направление уже является приоритетным и в регионе запущены десятки мер - от военного социального контракта до проектов «Герои. Нижегородская область» и «СВОе дело» для будущих предпринимателей среди ветеранов, - губернатор убежден, что в ближайшие годы потребуется еще больше ресурсов. Речь идет не только о материальной поддержке, но и о ресоциализации бойцов, возвращающихся к мирной жизни, об охране их здоровья. Поэтому, по его мнению, в Народной программе партии этому вопросу должен быть отведен отдельный крупный раздел.

Третье направление касается обновленных национальных проектов, пик реализации которых как раз приходится на ближайшие пять лет. Никитин напомнил, что Нижегородская область - это регион обрабатывающей промышленности, где производят не сырье, а продукцию высокого передела. Для таких предприятий меры федеральной поддержки по нацпроектам экономической направленности имеют особое значение, особенно сейчас, с учетом накопленного эффекта от политики финансового регулятора по «охлаждению экономики». Дополнительный контекст, по его словам, придает и то, что этот период проходит в рамках Десятилетия науки и технологий, утвержденного указом главы государства.

– Это стратегические линии, но Народная программа — это и про новый сквер рядом с домом, школу или поликлинику в райцентре, ремонт разбитой дороги или ветхих инженерных сетей. Задумайтесь над тем, что важнее всего именно для вашего города, села или деревни, подавайте свои идеи и инициативы — а мы в команде «Единой России» вместе с депутатами Госдумы и Заксобрания новых созывов сделаем все, чтобы голос нижегородцев был непременно услышан! – добавил губернатор.

